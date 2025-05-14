«Сама упала на плиту»: мужчина сжег лицо экс-партнерше после отказа встречаться снова

В Волгоградской области мужчина сжег лицо возлюбленной и попал под суд

Жителя Волгоградской области осудили за причинение травм 41-летней бывшей сожительнице. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, мужчина пришел к экс-возлюбленной домой и предложил возобновить отношения, но сама пострадавшая от этого отказалась.

Недовольный гость схватил женщину за шею и приложил ее лицо к раскаленной электрической плите. Затем бывшая сожительница потеряла сознание, мужчина тем временем покинул квартиру.

«В результате противоправных действий 41-летней женщине причинены телесные повреждения в виде неизгладимого рубца от ожога правой половины лица и верхней части шеи», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант вину не признал и предположил, что экс-партнерша «сама упала на плиту».

Суд приговорил волгоградца к четырем годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

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