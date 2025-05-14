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Президент Республики Сербской пообещал россиянам отличный летний отпуск

Додик: россияне могут провести летний отпуск в Республике Сербской
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IMAGO/Global Look Press

Россияне могут провести летний отпуск в Республике Сербской и будут чувствовать себя там в полной безопасности. Об этом сообщил президент энтитета в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает ТАСС.

«Конечно, и добро пожаловать в Республику Сербскую. Я уверен, что все те, кто приедет к нам, почувствуют братское отношение братского народа и будут в абсолютной безопасности», — подчеркнул политик.

Граждане РФ могут пребывать в Боснии и Герцеговине без визы до 30 дней в течение каждого 60-дневного периода.

13 мая россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска летом 2025 года. Им оказался июль из-за наличия большого количества рабочих дней. Наименее выгодным для отдыха стал июнь.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал Федеральную антимонопольную службу следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты в летний период, чтобы у жителей страны была возможность приобрести их за разумные средства и отдохнуть.

Ранее россиянам назвали способы защиты от мошенников при планировании отпуска.

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