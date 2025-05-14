В России вынужденным переселенцам и беженцам будут предоставлять юрпомощь

В Госдуму внесен проект о бесплатной юрпомощи переселенцам и беженцам

В Государственную думу внесен законопроект о закреплении на федеральном уровне права на бесплатную юридическую помощь вынужденным переселенцам и беженцам. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Инициативой предлагается внести корректировки в законы «О бесплатной юридической помощи» и «О беженцах».

Законопроект позволит закрепить на федеральном уровне право на бесплатную юрпомощь для лиц, которым пришлось покинуть место постоянного жительства.

Перечень лиц, которые смогут получать бесплатную юрпомощь, предлагается дополнить лицами, просящими о признании их вынужденными переселенцами, беженцами, признанными вынужденными переселенцами либо получившими временное убежище на территории России.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 15 мая будет положительно решен вопрос о возвращении жителей Курской области, перемещенных в Сумскую область Украины.

Ранее Путин поручил обеспечить допвыплаты утратившим имущество жителям Курской области.