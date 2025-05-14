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В Башкирии женщине с внематочной беременностью отказались делать срочную операцию

В Башкирии врачи отказали в помощи женщине с внематочной беременностью
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Depositphotos

Пациентку с внематочной беременностью погубили в башкирской больнице. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Ночью в марте 2023 года в приемное отделение районной больницы поступила женщина с сильными болями в животе. Тогда на месте дежурила 53-летняя акушерка, которая не стала проводить обследование и не отправила ее на срочную операцию.

У пациентки открылось внутрибрюшной кровотечение, и в тот же день после массивной кровопотери остановилось сердце.

Против медика возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Обвиняемая не признала вину. В ближайшее время она предстанет перед судом. Женщина может лишиться свободы на три года и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

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