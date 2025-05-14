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Пассажир самолета объявил себя сыном Дракулы и попытался открыть двери

В США пассажир самолета объявил себя сыном Дракулы и напал с ложкой на стюарда
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Massachusetts State Police

Франсиско Торрес из Массачусетса (США) признал себя виновным в нападении на бортпроводника, а также в попытке открыть аварийный выход во время полета. Об этом сообщает APNews.

Инцидент с участием дебошира произошел в марте 2023 года на рейсе авиакомпании United Airlines, следовавшем из Лос-Анджелеса в Бостон. Самолет находился в 45 минутах от аэропорта назначения, когда экипаж получил сигнал о том, что кто-то попытался открыть дверь аварийного выхода. Один из бортпроводников проследовал к двери и обнаружил там Торреса. Мужчина громко заявил, что он приходится сыном Дракуле и для перевоплощения с ним должны расправиться. После этого он достал сломанную ложку и напал с ней на стюарда. Дебошира остановили другие пассажиры: они скрутили Торреса и удерживали его до самой посадки.

Во время рассмотрения дела судья установила, что авиадебошир и раньше имел проблемы с законом. Причиной стало его психическое здоровье мужчины: он некоторое время провел в специализированных медицинских учреждениях. Несмотря на признательные показания, судья постановил, что обвиняемый не в состоянии участвовать в заседаниях, ему необходимо лечение.

Ранее пассажиры авиарейса Дубай — Москва скрутили дебошира во время полета.

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