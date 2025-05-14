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Врачи помогли подростку, который 13 лет не мог носить обувь из-за травмы

Подросток с Мадагаскара смог носить обувь спустя 13 лет благодаря врачам
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Mercy Ships

Врачи помогли подростку с Мадагаскара, который 13 лет не мог носить обувь из-за травмы, пишет Good News Network.

Проблемы с ногами у 14-летнего Тера начались, когда в годовалом возрасте он случайно опрокинул кастрюлю с кипящей водой на свою левую ногу. Полученные ожоги третьей степени привели к образованию рубцов, которые зафиксировали его стопу в одном положении. Без должного медицинского лечения семья обратилась к местным целителям, но ни одно из предложенных средств не помогло. Из-за финансовых трудностей лечение оставалось недоступным.

Ситуация изменилась, когда мать Тера узнала, что плавучая больница Africa Mercy прибыла в порт на побережье Мадагаскара. Узнав о возможности бесплатной операции, она отправилась в двухдневное путешествие, взяв с собой Тера и его младшего брата.

В итоге медики согласились помочь, и подросток успешно перенес операцию по устранению ожоговой контрактуры. Хирург доктор Вентер сообщил, что теперь у мальчика восстановлена функция лодыжки, и он может носить обычную обувь, как и все дети его возраста.

«Я счастлив, потому что мои друзья больше не смеются надо мной. Теперь мы все играем вместе», — прокомментировал Тера.

Ранее врачи помогли иранцу с «синдромом опущенной головы».

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