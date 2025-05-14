Пачка сигарет помогла раскрыть убийство женщины почти полувековой давности

В США полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1977 году в Калифорнии, благодаря сохранившемуся на пачке сигарет, найденной на месте преступления, отпечатку пальца. Об этом сообщает APNews.

По подозрению в совершении преступления задержали 69-летнего Вилли Юджина Симса, который проживал в штате Огайо.

По предварительной информации, именно он расправился с 24-летней Жанетт Ралстон 1 февраля 1977 года в ее машине, предварительно изнасиловав ее. Женщина была найдена мертвой на заднем сидении своего Volkswagen Beetle недалеко от бара в Сан-Хосе, где в тот вечер отдыхала с друзьями. Судмедэкспертиза установила, что женщина умерла в результате асфиксии — ее задушили рубашкой с длинными рукавами. Мужчина пытался скрыть следы преступления с помощью поджога. Но скрылся с места инцидента раньше, чем убедился в том, что огонь распространился. Пламя так и не разгорелось, и через некоторое время тело Ралстон обнаружили. Вместе с ним из салона авто изъяли разные предметы, в том числе пачку сигарет, на которую был отпечаток пальца неизвестного мужчины.

Друзья девушки, опрошенные полицией, рассказали, что приятельница вышла из бара вместе с незнакомцем. Девушка пообещала вернуться через десять минут, но живой больше ее никто не видел. Благодаря очевидцам полицейские составили фоторобот предполагаемого убийцы, но расследование быстро зашло в тупик.

В 2025 году дело вновь подняли и решили проверить отпечаток пальца с пачки сигарет на месте преступления в новой базе ФБР. Расследование указало на 69-летнего пенсионера. Правоохранители установили, что мужчина в то время был военным и служил недалеко от того места, где произошла расправа. Через год после смерти Ралстон Симса осудили по другому делу — по обвинению в покушении на убийство. Он получил четыре года тюрьмы. Мужчина покинул Калифорнию до того, как у преступников стали брать образцы ДНК.

После продвижения в расследовании, сотрудники полиции взяли образцы ДНК у Симса — материал совпал с ДНК, найденной на ногтях Ралстон и рубашке, которой ее задушили. Мужчину арестовали, ему грозит пожизненное заключение.

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