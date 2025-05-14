«Отказывают почки»: российский турист застрял в египетской больнице с миллионными долгами

Турист из Санкт-Петербурга уже месяц находится в больнице Шарм-эш-Шейха и не может вернуться на родину из-за своего состояния здоровья и миллионных долгов перед медучреждением. Об этом сообщает издание «78.ru».

66-летний Вячеслав Слепнев вместе с супругой Галиной Кирсановой и 30-летним сыном с инвалидностью первой группы прибыли на египетский курорт 9 апреля. На следующий день после заселения в гостиницу у старшего мужчины поднялась температура, его отправили в больницу. 17 апреля мужчину перевели в другое медучреждение, так как в первом причину его состояния медикам выяснить не удалось. По медицинским документам, как рассказала супруга туриста, у ее мужа наблюдается воспалительный процесс в печени, а также отказывают почки. Больница поддерживает его жизнедеятельность, но, как утверждает собеседница СМИ, больше особых действий не предпринимает.

Мужчина находится в сознании, свое состояние оценивает словом «отвратительно».

Вернуться домой мужчина не может из-за бюрократических проволочек, как утверждает его жена, и финансовых проблем. Транспортировка на родину бортом санавиации стоит более 10 млн рублей. Страховая готова оплатить только около 10% от общей суммы. Также госпиталь выставил пациенту счет на $26 тысяч (более 2 млн рублей), из которых семья выплатила только $6 тысяч. Страховая эти траты не покрывает.

Кирсанова отметила, что благодаря содействию Центра медицины катастроф и консульства РФ в Каире ее мужа разрешили везти обычным рейсом с медоборудованием и персоналом. Однако женщина опасается, получится ли выписаться из медучреждения при наличии столь большого счета за лечение.

Ранее стало известно, что премиальный отдых российских туристок в Турции закончился трагедией.