Москвичам пообещали дождливую среду с 12°C

Гидрометцентр сообщил, что в среду в Москве будет дождь и до 12°C

В среду, 14 мая, температура в столице поднимется до 12°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, москвичей ждет облачная погода с прояснениями, при которой возможен небольшой и умеренный дождь. Температура будет колебаться в диапазоне от 10 до 12°C. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба, а ветер в 5-10 м/с будет дуть с юго-запада. В ночь на четверг температура понизится до 4...6°C, ветер и атмосферное давление не поменяются, а осадков не будет.

Накануне синоптик и метеоролог Александр Ильин заверил жителей столицы, что ближе к выходным произойдет «температурный перелом» и в город вернется тепло. По его словам, очередная неделя началась с похолодания, ожидаются даже ночные заморозки. Этот холод принес ветер из Арктики, который будет формировать погоду почти всю неделю, но в пятницу и субботу, 16 и 17 мая, воздух прогреется до уровня 18…20°C.

Ранее в Госдуме попросили вернуть отопление в Москве.