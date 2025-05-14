В Якутске вспыхнула «Планета Электро»

В Якутске загорелся магазин «Планета Электро». Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что речь идет о магазине электрики на проспекте Михаила Николаева. Огонь распространился внутри здания на площади в 550 кв. м. К борьбе с пожаром привлекли 46 специалистов и 10 единиц техники.

Накануне сотрудники МЧС защищали от лесного пожара закрытый город Циолковский в Приамурье. Огонь в Свободненском районе быстро распространился из-за ветра и сухой погоды, растительность горела на площади в 8 кв. км. К тушению были привлечены более 70 человек и свыше 20 единиц техники. При этом на всей территории области действовал особый противопожарный режим.

Позднее огонь вплотную подошел к Циолковскому, где живут сотрудники космодрома Восточный. Выбраться из населенного пункта было практически невозможно — деревья тысячами полыхали вдоль трасс, однако в итоге возгорание удалось полностью ликвидировать.

Ранее россиянин не смог смириться с расставанием и поджег квартиру экс-избранницы.