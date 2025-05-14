Адвокат рассказал, кто не должен оплачивать пени за просрочку ЖКУ

Просрочившие оплату коммунальных услуг участники специальной военной операции (СВО) освобождены от оплаты пеней. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Юлия Чумак.
Юрист напомнила, что жильцы обязаны каждый месяц до 10-го числа оплачивать коммунальные услуги за прошлый месяц. За просрочку начисляются пени, размер которых составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты.
Но в некоторых случаях оплачивать даже уже начисленные пени не требуется. В частности, от их оплаты освобождены все мобилизованные на время их военной службы, проходящие службу в Вооруженных силах РФ на период участия в СВО, проходящие службу в пограничных органах ФСБ и выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России.
Чумак подчеркнула, что закон запрещает приостанавливать коммунальные услуги для льготной категории граждан.
10 апреля юрист сообщил о новых правилах начисления пени за долги по ЖКХ.
Ранее эксперт по ЖКХ раскрыл способы сэкономить на оплате услуг.