В аэропорту Иркутска сел самолет, на борту которого возникла неисправность

Техническая неисправность возникла на борту воздушного судна во время полета в Иркутской области. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

«Воздушное судно благополучно приземлилось в международном аэропорту города Иркутска. Пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Несмотря на это, российские следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Из публикации следует, что в настоящее время специалисты осуществляют комплекс мероприятий, направленных на выяснение причин и обстоятельств произошедшего. Ожидается, что по итогам проверки следователи примут необходимое процессуальное решение.

9 мая самолет Boeing-752, выполнявший рейс из Минеральных Вод в турецкую Анталью, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за неисправности одного из двигателей. Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно благополучно совершило посадку. Никто из находившихся на борту людей, которых было более 230, не пострадал.

По данным надзорного ведомства, лайнер временно вывели из эксплуатации для технической проверки. При этом ему на замену подготовили резервный самолет.

Ранее в Великобритании загорелся самолет, на борту которого находились 347 человек.