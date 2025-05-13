Рада приняла постановление о праздновании 600-летия первого «евросаммита»

Верховная рада Украины одобрила постановление о проведении ряда мероприятий в 2026-2029 годах, приуроченных к 600-летию съезда правителей Восточной и Центральной Европы, который состоялся в Луцке (ныне Волынская область Украины) и считается первым «евросаммитом». Соответствующий документ был размещен в базе данных Рады, пишет ТАСС.

«В 2029 году отпраздновать на государственном уровне 600-летие съезда монархов государств Европы, который проходил в городе Луцке. <...> Предусмотреть в проектах законов про государственный бюджет Украины на 2026-2029 годы выделение денег на финансовое и материально-техническое обеспечение данных мер», — говорится в постановлении.

В документе подчеркивается, что съезд монархов в XI веке стал знаковым событием, подтверждающим выбор Украины — быть частью единой Европы.

В 1429 году Великий князь Литовский Витовт собрал в Луцке правителей Центральной и Восточной Европы. Среди участников были король Венгрии и Хорватии, Германии и Чехии, будущий император Священной Римской империи Сигизмунд, брат Витовта — король Польши Владислав, а также король Дании и Швеции Эрик VII и магистр Ливонского ордена Зигфрид фон Шпанхейм, представители папы Римского.

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