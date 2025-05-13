Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Студенты из Подмосковья завоевали 139 наград на конкурсе по профессиональному мастерству

Подмосковная команда вошла в топ-5 лучших в РФ на чемпионате «Профессионалы»
close
Правительство Московской области

Команда студентов из Московской области завоевала 139 наград на межрегиональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Всего команда из Московской области заработала 23 золотые, 27 серебряных, 31 бронзовую и 58 медальоном за профессионализм.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что члены команды показали уверенное лидерство в нескольких ключевых компетенциях.

Соревнования проходили с 1 по 30 апреля сразу в 29 субъектах РФ, в том числе по 20 компетенциям — на территории Московской области.

Регион продолжит системную работу по развитию движения «Профессионалы» и совершенствованию подготовки кадров в соответствии с приоритетами экономики. Финал чемпионата пройдет в трех городах России по трем направлениям: в Нижнем Новгороде (25–30 мая) состоятся соревнования по креативным индустриям и ИТ, в Калуге (25–30 августа) — по промышленным компетенциям, а в Санкт-Петербурге (ноябрь 2025 года) — по направлению «Образование и сервис».

Финал чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября по двадцати компетенциям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами