Студенты из Подмосковья завоевали 139 наград на конкурсе по профессиональному мастерству

Подмосковная команда вошла в топ-5 лучших в РФ на чемпионате «Профессионалы»

Команда студентов из Московской области завоевала 139 наград на межрегиональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Всего команда из Московской области заработала 23 золотые, 27 серебряных, 31 бронзовую и 58 медальоном за профессионализм.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что члены команды показали уверенное лидерство в нескольких ключевых компетенциях.

Соревнования проходили с 1 по 30 апреля сразу в 29 субъектах РФ, в том числе по 20 компетенциям — на территории Московской области.

Регион продолжит системную работу по развитию движения «Профессионалы» и совершенствованию подготовки кадров в соответствии с приоритетами экономики. Финал чемпионата пройдет в трех городах России по трем направлениям: в Нижнем Новгороде (25–30 мая) состоятся соревнования по креативным индустриям и ИТ, в Калуге (25–30 августа) — по промышленным компетенциям, а в Санкт-Петербурге (ноябрь 2025 года) — по направлению «Образование и сервис».

Финал чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября по двадцати компетенциям.