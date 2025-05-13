Летевший из Иркутска пассажирский самолет Ан-24 вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что самолет авиакомпании «Ангара» выполнял рейс Иркутск — Тында.

Он был вынужден вернуться в Иркутск «из-за отказа одного из генераторов двигателя».

Ан-24 — турбовинтовой пассажирский самолет 3-го класса для линий малой и средней протяженности. На судне установлены два турбовинтовых двигателя АИ-24 2-й серии и АИ-24Т. Самолет выпускался с 1959 по 1979 год. За это время было произведено 1367 единиц.

10 мая сообщалось, что летевший в Анталью из Минеральных вод самолет вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. После приземления воздушное судно временно вывели из эксплуатации для технической проверки.

Ранее пассажирка рейса Москва — Новокузнецк оставила ребенка в самолете.