Участников СВО-полуфиналистов «Лидеры России. Политика» назвали настоящими патриотами

Участники СВО-полуфиналисты конкурса «Лидеры России. Политика» являются настоящими патриотами страны, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Он отметил, что обмен жизненным опытом с людьми, имеющими особый опыт, придаст конкурсу значимость.

«Среди участников есть представители новых регионов РФ, наших исторических регионов», — сказал он.

По словам Якушева, в этом году участников СВО в предварительном голосовании партии больше, чем в прошлом.

«Ожидается существенное обновление депутатского корпуса партии, будет традиционно достаточно большая конкуренция. И, конечно, определят все люди, избиратели», — сказал он.

Якушев добавил, что участники конкурса будут рассматриваться, как кадровый резерв.

«Мы хотим пополнить свои ряды, в том числе и тех, кто будет работать в исполнительных органах «Единой России», — заключил Якушев.