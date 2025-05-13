Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участников СВО-полуфиналистов «Лидеры России. Политика» назвали настоящими патриотами

Владимир Якушев: обмен опытом придаст значимость конкурсу «Лидеры России. Политика»
close
Партия «Единая Россия»

Участники СВО-полуфиналисты конкурса «Лидеры России. Политика» являются настоящими патриотами страны, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Он отметил, что обмен жизненным опытом с людьми, имеющими особый опыт, придаст конкурсу значимость.

«Среди участников есть представители новых регионов РФ, наших исторических регионов», — сказал он.

По словам Якушева, в этом году участников СВО в предварительном голосовании партии больше, чем в прошлом.

«Ожидается существенное обновление депутатского корпуса партии, будет традиционно достаточно большая конкуренция. И, конечно, определят все люди, избиратели», — сказал он.

Якушев добавил, что участники конкурса будут рассматриваться, как кадровый резерв.

«Мы хотим пополнить свои ряды, в том числе и тех, кто будет работать в исполнительных органах «Единой России», — заключил Якушев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами