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Стартовал очный этап конкурса «Лидеры России. Политика»

В Подмосковье выберут будущих лидеров общественно-политической системы
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Пресс-служба конкурса «Лидеры России. Политика»

В Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье начался очный этап конкурса «Лидеры России. Политика». Из 17 тысяч зарегистрированных участников отобраны лучшие по итогам дистанционного тестирования. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

В течение двух дней конкурсанты пройдут оценочные мероприятия, после чего до 100 человек будут включены в образовательную программу. Итоги объявят 15 мая.

На церемонии открытия первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул важность проведения конкурса для долгосрочного развития общественно-политической системы страны. Он отметил успехи президентской платформы «Россия — страна возможностей», через которую прошло более 10 миллионов человек, и проектов, таких как «Время героев» и «Школа губернаторов».

«Среди победителей флагманского конкурса платформы «Лидеры России», например, 18 мэров, в том числе таких региональных столиц, как Нижний Новгород и Якутск. А по итогам первого сезона конкурса «Лидеры России. Политика» у нас 22 депутата Государственной Думы и 2 сенатора Российской Федерации, а также руководители Российского общества «Знание» и Президентского фонда культурных инициатив», — добавил Кириенко.

Наставники конкурса также выступили с поддержкой. Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев обратил внимание на участие 13 ветеранов СВО, подчеркнув, что партия «Единая Россия» предоставляет им возможности для карьерного роста. Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков отметил, что конкурс даст участникам знания и опыт для успешного старта в новом избирательном цикле 2026 года.

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