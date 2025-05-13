Врач объяснила, почему перец и хрен популярны среди россиян

Многие россияне любят острые специи, включая перец и хрен, потому что они помогают им «взбодриться» в условиях холодного климата. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала кандидат медицинских наук Диана Генварская.

По ее словам, по этой причине в России популярны тяжелая пища, майонез, баня, алкоголь. Она отметила, что в организме жителей на фоне холода накапливается энергия, которую необходимо эмоционально «взбодрить».

«Это скорее эмоциональная история, которая связана с тем, что нужен дополнительный вид эмоций. Потому что специи, и особенно перец, имбирь, хрен, которые у нас народные средства, они все очень острые. Спросите ребенка, он вообще не сможет взять это в рот. Они должны взбадривать», — сказала Генварская.

Сертифицированный американский диетолог Шэннон Костелло до этого говорила, что куркумин в составе куркумы может снижать уровень воспаления в организме. Такой эффект может быть полезен для ослабления симптомов заболеваний кожи и суставов. Многочисленные исследования показали, что куркума воздействует на несколько типов воспалительных процессов, что делает специю полезной в рамках комплексного лечения артрита и псориаза. Костелло отмечает, что куркумин отвечает за ее терапевтические свойства.

Ранее была названа специя, несовместимая с лекарствами.