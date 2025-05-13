Россиянам рассказали, по каким признакам можно распознать стареющее сердце

Усталость, нехватка дыхания при подъеме по лестнице и отекание ног могут быть признаками старения сердца. Об этом kp.ru рассказала кардиолог Фаина Лобжанидзе, автор книги «Достучаться до сердца. Советы кардиолога, которые спасут жизнь».

«Если раньше вы легко взлетали на пятый этаж, а сейчас с трудом поднимаетесь на второй, задыхаясь, – это очень серьезный симптом. Так о себе могут сигналить кардиомиопатия, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и другие не диагностированные проблемы», – отметила эксперт.

По ее словам, к настораживающим признакам можно отнести неравномерный пульс, который ускоряется и замедляется без причины, а также изжогу. Симптомом проблем с сердцем может стать исчезновение волос на голенях, потому что это указывает на нарушение кровообращения, заключила Лобжанидзе.

Ученые из медицинского центра Mass General Brigham до этого обнаружили, что высокая сложность сердечного ритма связана с более медленным ухудшением когнитивных функций у пожилых людей. Ученые проанализировали данные 503 участников проекта Rush Memory and Aging Project. Средний возраст участников составил 82 года — большинство из них составляли женщины.

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