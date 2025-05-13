Путин поручил сформировать перечень из 100 лучших фильмов РФ

Президент России Владимир Путин поручил составить список из 100 лучших советских и российских фильмов для показа в образовательных организациях и включения их в школьную программу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Перечень поручений составили по итогам заседания Совета по культуре и искусству, который прошел еще 25 марта.

Также глава государства поручил представить предложения по включению в общеобразовательные программы тем, направленных на знакомство учащихся с классическим кинематографом.

Срок исполнения поручения — до 30 августа. Ответственными за выполнение этого назначили министра просвещения РФ Сергея Кравцова и кинорежиссера Карена Шахназарова.

В конце марта Сергей Кравцов представил перечень фильмов, которые ведомство рекомендует школьникам к просмотру после уроков. Список патриотических картин был подготовлен центром «Философия образования» при Московском педагогическом госуниверситете. Перечень разделен на три группы в зависимости от возраста детей: 10–12 лет, 13–15 лет и 16–17 лет.

Список поделили на категории по классам и включает в себя как современные, так и советские картины. В частности, детям советуют посмотреть несколько фильмов с возрастным ограничением «18+», военную драму об ужасах нацистской карательной операции «Иди и смотри», а также современных «Холопа», «Майора Грома» и «Последнего богатыря».

Ранее Путин не смог сдержать слез во время показа тизера фильма о Брестской крепости.