Верующие Забайкалья обратились к крайним мерам из-за пожаров в регионе

Mash: в Забайкалье пройдут молебны о ниспослании дождя для избавления от пожаров

В Забайкалье пройдут молебны о ниспослании дождя для избавления от пожаров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Babr.

«С 11 по 18 мая в приходах Читинской епархии пройдут молебны — священнослужители будут просить об осадках. Все с благословения митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского», — сообщает канал.

Уточняется, что митрополит Димитрий призвал жителей края самостоятельно молиться о ниспослании ливней.

До этого стало известно, что украинские спецслужбы могут оказаться причастными к лесным пожарам в Забайкальском крае.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в Забайкальском крае лесной пожар приблизился к аэропорту Читы, из-за чего его работа была приостановлена. Причиной пожара возле Смоленки источники канала назвали попадание искр со шлифовальной машины на сухую траву.

По данным МЧС, за сутки площадь пожара возле Смоленки возросла с 60 до 1000 га.

Ранее в Забайкалье подростка обвинили в лесном пожаре, который тушат уже три дня.