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Житель Ленобласти пять лет насиловал маленькую дочь и попался благодаря подруге девочки

В Ленобласти мужчина пять лет насиловал дочь и попался благодаря подруге девочки
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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Ленинградской области 40-летний мужчина пять лет насиловал маленькую дочь и попался благодаря звонку на телефон доверия. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Жителя Мурино заподозрили в многолетнем насилии над дочерью, которой на текущий момент 11 лет. Подруга девочки позвонила на телефон доверия и рассказала, что ее знакомая на протяжении пяти лет подвергается изнасилованиям со стороны отца.

Девочку опросили в тот же день, и она подтвердила, что отец систематически насиловал ее много лет. Сообщается, что мужчина совершил очередное изнасилование ребенка 12 мая, после чего девочку госпитализировали с травмами наружных половых органов.

Работающий водителем подозреваемый был немедленно задержан. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, но был освобожден по амнистии 2000 года. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее москвич много лет насиловал собственную дочь и снимал все на видео.

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