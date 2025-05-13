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В России не будут ограничивать время пребывания на борту при посадке на запасном аэродроме

Росавиация не ограничит пребывание на борту при посадке на запасном аэродроме
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Depositphotos

В России не будет регламентироваться время нахождения пассажиров на борту воздушного судна в случае посадки на запасном аэродроме. Об этом ТАСС рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Он отметил, что сейчас не рассматриваются нормативные ограничения по продолжительности нахождения пассажиров на борту самолета при посадке на запасном аэродроме. Конкретное решение о высадке пассажиров принимает командир воздушного судна.

Ядров подчеркнул многогранность причин приземления лайнера на запасном аэродроме. Это могут быть и сложные метеорологические условия, и ограничения на использование воздушного пространства в аэропорту.

Кроме того, уточнил глава Росавиации, запасной аэродром может принять в короткий период времени большое количество самолетов. Если все пассажиры сразу переместятся в терминал аэропорта, то его пропускной способности для комфортного размещения людей может не хватить.

11 мая сообщалось, что аэропорт Внуково не справился с массовым наплывом туристов.

Ранее сообщалось, что в Турции будут штрафовать нетерпеливых пассажиров самолетов.

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