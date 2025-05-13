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Раскрыта единственная доказанная наукой привычка для замедления старения

Кардиолог Тополь посоветовал заниматься физическими упражнениями для долголетия
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Американский кардиолог Эрик Тополь заявил, что существует единственная доказанная наукой привычка для замедления старения. Об этом сообщает El Español.

По его словам, следует регулярно заниматься спортом, физические нагрузки «сокращают биологические часы», что приводит к замедлению процессов, заставляющих организм стареть.

Тополь подчеркнул, что физическая активность должна присутствовать как минимум пять раз в неделю по 30 минут. Так человек может не только увеличить мышечную массу и уменьшить количество жира, но и произойдет регенерация всего организма.

До этого нобелевский лауреат по химии Венкатраман Рамакришнан заявил, что сбалансированное питание, регулярная физическая активность и качественный сон сохраняют молодость эффективнее биологически активных добавок и омолаживающих процедур.

Ученый отметил, что современные исследования подтверждают влияние этих факторов на продолжительность жизни. Так, здоровый рацион, включающий овощи, фрукты и полезные жиры, замедляет процессы старения на клеточном уровне, тогда как употребление обработанных продуктов, напротив, ускоряет их.

Ранее ученые выяснили, что длительная медитация замедляет старение.

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