Гренландия стала председателем Арктического совета

Гренландия от имени Королевства Дания приняла председательство в Арктическом совете от Норвегии, заявили в гренландском внешнеполитическом ведомстве. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что министр иностранных дел и науки Гренландии Вивиан Моцфельдт совершила поездку в норвежский город Тромсё для официального принятия председательства от норвежского министра иностранных дел Эспена Барта Эйде.

Моцфельдту вручили молот, символизирующий председательство Арктического совета.

Гренландия планирует поднять вопросы, связанные с коренными народами и сообществами Арктики, устойчивое экономическое развитие и переход к «зеленой» энергетике, а также изменение климата и биоразнообразие в регионе.

До этого издание The Guardian сообщило, что Гренландия возглавит Арктический совет на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров.

По информации издания, Гренландия сменит Данию на посту председателя совета в знак перезагрузки отношений с Копенгагеном.

Ранее в Белом доме обозначили задачи США в Гренландии.