После травмирования нижегородской туристки с обрыва следователи Дагестана возбудили дело

В Дагестане возбудили дело после падения нижегородской туристки с обрыва

Следователи Дагестана выясняют обстоятельства травмирования туристки, приехавшей в село Ирганай на отдых. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как полагают следователи, подозреваемый сдавал путешественникам дома на базе отдыха. Между строениями были небольшие промежутки, сразу за которыми следовал обрыв высотой три метра. Фигурант дела не огородил промежутки, из-за чего пострадала одна из туристок.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», – сообщается в публикации.

63-летняя женщина приехала на базу отдыха из Нижнего Новгорода вместе с близкими, чтобы отметить день рождения. Туристка не заметила промежутки, и упала с обрыва.

Прибывшие на место медики оказали помощь, но спасти не смогли. По словам специалистов, во время падения у пострадавшей раздробились тазовые кости, из-за них повредились внутренние органы.

Ранее мальчик получил травмы головы и спины, упав со скалы в Адыгее.