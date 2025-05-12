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С подростком, отправившим в проект «Лица Победы» фото порноактера, работают полицейские

МВД работает с подростком, отправившим в «Лица Победы» фото порноактера
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«Курские известия»

Сотрудники полиции работают с подростком, который отправил в проект «Лица Победы» фотографию порноактера Билли Херрингтона. Об этом заявил руководитель проекта Антон Польский в беседе с РИА Новости.

«В полицию поступило заявление от администрации города <...> Сейчас делом занимается полиция», — отметил он.

12 мая сообщалось, что в Железногорске Курской области на панно, посвященном победе в Великой Отечественной войне, обнаружили снимок с лицом порноактера Билли Херрингтона, сейчас фото убрали. Мозаика длиной 11 метров и высотой 3 метра появилась у здания администрации города к 80-летию Победы. Портрет актера из фильмов для взрослых среди фотографий фронтовиков заметил активист Руслан Цыганов.

До этого в Якутии ветеран тыла Таисия Хромова в подарок к 9 Мая получила от местного министерства сельского хозяйства суповой набор из куриных костей с почти истекшим сроком годности, а также творожок с ряженкой. Внуки пенсионерки обратились к члену «Общероссийского народного фронта» Антону Жондорову, который рассказал о произошедшем в соцсетях. В министерстве уже извинились за инцидент и пообещали поздравить ветеранов повторно. Как еще поздравляли ветеранов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее томским властям пришлось извиняться перед ветераном ВОВ, которому не дали воды на параде.

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