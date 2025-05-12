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Освобожденного ХАМАС гражданина США передали израильским солдатам

Красный Крест передал солдатам Израиля освобожденного ХАМАС гражданина США
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Ohad Zwigenberg/AP

Гражданин Соединенных Штатов Идан Александр был передан солдатам армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сотрудниками Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«Вернувшийся заложник, солдат армии обороны Израиля Идан Александр, прибыл в пункт первичного приема на юге Израиля. <...> Он пройдет первичное медицинское обследование и воссоединится со своей семьей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что родственники американца уже ждут мужчину в больнице.

11 мая палестинское движение ХАМАС объявило о готовности освободить из плена Идана Александра. В радикальном движении подчеркнули, что этот шаг станет частью комплекса мер, направленных на прекращение огня, открытие пропускных пунктов и обеспечение доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

12 мая президент США Дональд Трамп подтвердил скорое освобождение Александра. В тот же день ХАМАС передал мужчину Красному Кресту.

Ранее сообщалось, что в Израиле захотели возобновить переговоры по сектору Газа.

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