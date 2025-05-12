Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блогер Вячеслав Паруков умер на 38-м году жизни

Соведущий YouTubе-канала «Ильдар Автоподбор» Паруков скончался в возрасте 37 лет
close
ИЛЬДАР АВТО-ПОДБОР/YouTube

Российский блогер, соведущий YouTubе-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков ушел из жизни на 38-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале «Авто-подбор.рф».

«Порядочный, добрый, надежный и искренний человек, которого уважали все без исключения. Он до последнего боролся с тяжелой болезнью, проявив невероятное мужество и силу духа», — говорится в сообщении.

Авторы поста отметили, что Паруков внес огромный вклад в развитие команды. По их словам, блогер оставил «не только профессиональное наследие, но и искреннюю память в сердцах».

Представители канала добавили, что в связи со смертью соведущего команда объявила трехдневный траур. В это время контент в социальных сетях выходить не будет.

По данным Telegram-канала Mash, Паруков в середине марта почувствовал себя плохо. Блогер жаловался на высокую температуру. После этого он позвонил ведущему канала Ильдару и сказал об ухудшении самочувствия. Медики выявили у него 80% поражения легких и двустороннюю пневмонию.

Ранее звезда Netflix и популярный немецкий блогер умер в спортзале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами