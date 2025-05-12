Блогер Вячеслав Паруков умер на 38-м году жизни

Российский блогер, соведущий YouTubе-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков ушел из жизни на 38-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале «Авто-подбор.рф».

«Порядочный, добрый, надежный и искренний человек, которого уважали все без исключения. Он до последнего боролся с тяжелой болезнью, проявив невероятное мужество и силу духа», — говорится в сообщении.

Авторы поста отметили, что Паруков внес огромный вклад в развитие команды. По их словам, блогер оставил «не только профессиональное наследие, но и искреннюю память в сердцах».

Представители канала добавили, что в связи со смертью соведущего команда объявила трехдневный траур. В это время контент в социальных сетях выходить не будет.

По данным Telegram-канала Mash, Паруков в середине марта почувствовал себя плохо. Блогер жаловался на высокую температуру. После этого он позвонил ведущему канала Ильдару и сказал об ухудшении самочувствия. Медики выявили у него 80% поражения легких и двустороннюю пневмонию.

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