«Волонтеры Победы» провели акции ко Дню освобождения Крыма

Добровольцы «Волонтеров Победы» организовали серию просветительских мероприятий, посвященных 81-й годовщине освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения.

Акции прошли в разных регионах страны, привлекая участников, желающих узнать о героизме защитников полуострова и стратегическом значении освобождения Крыма.

Так, в Белгородской области на базе центра подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы был проведен всероссийский исторический квест «Освобождение Крыма». Участники погрузились в события 1944 года, взяв на себя роли бойцов Красной Армии и помогая различным родам войск в освобождении полуострова.

«Мы не просто вспоминаем прошлое — мы делаем его ближе и понятнее для тех, кто родился десятилетия спустя после войны. Каждый участник наших акций — это наследник Победы, который теперь знает, какой ценой она досталась», — рассказала заместитель координатора направления «Наши победы» Белгородской области Софья Калугина.

В Нижегородской области добровольцы провели всероссийскую акцию «Герои Севастополя». Они вышли на улицы города с листовками, содержащими исторические факты о подвигах защитников полуострова. Материалы, переданные прохожим, напоминали о мужестве и стойкости советских воинов в ходе Крымской наступательной операции.

В свою очередь, в Тюменской области состоялся показ всероссийского видеоархива «Код доступа: освобождение Крыма». Участники мероприятия узнали о ключевых этапах операции, героях-освободителях и исторических реконструкциях сражений.

Как уточнили организаторы, просветительские акции также прошли в Башкирии, Воронежской и Самарской областях, а также на территории международного детского центра «Артек».