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В Краснодаре на разбившего бокал о голову девушки мужчину возбудили уголовное дело

В Краснодаре завели дело после того, как мужчина разбил бокал о голову девушки
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ЧП ЮГ/VK

В Краснодаре мужчина стал фигурантом уголовного дела после отдыха в местном баре. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Сначала сотрудники ведомства провели проверку, после которой возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Специалисты уже установили личность подозреваемого.

«По уголовному делу следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в заведении на улице Володи Головатого. Как рассказала пострадавшая, к ней и ее подругам стали приставать мужчины, при этом фиксируя происходящее на камеру.

Между компаниями произошел конфликт, один из мужчин схватил пострадавшую за руку, и, когда девушка стала вырываться, он разбил о ее голову бокал.

Посетительнице понадобилась помощь медиков, ее направили в больницу.

Ранее на Урале толпа мужчин избила продавца магазина после просьбы вести себя потише.

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