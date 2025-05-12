В Краснодаре на разбившего бокал о голову девушки мужчину возбудили уголовное дело

В Краснодаре мужчина стал фигурантом уголовного дела после отдыха в местном баре. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Сначала сотрудники ведомства провели проверку, после которой возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Специалисты уже установили личность подозреваемого.
«По уголовному делу следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.
Инцидент произошел в заведении на улице Володи Головатого. Как рассказала пострадавшая, к ней и ее подругам стали приставать мужчины, при этом фиксируя происходящее на камеру.
Между компаниями произошел конфликт, один из мужчин схватил пострадавшую за руку, и, когда девушка стала вырываться, он разбил о ее голову бокал.
Посетительнице понадобилась помощь медиков, ее направили в больницу.
Ранее на Урале толпа мужчин избила продавца магазина после просьбы вести себя потише.