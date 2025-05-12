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В Петербурге наказали мужчину, который выпил и приставал к прохожим 9 мая

Петербуржец получил 10 суток ареста за хулиганство в День Победы
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Telegram-канал Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, который нападал на прохожих в День Победы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел вечером 9 мая у одного из домов по улице Щербакова в Приморском районе. На видео попало, как мужчина громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками и приставал к гражданам.

Нарушителя общественного порядка задержали и составили на него протокол за «Мелкое хулиганство». Он раскаялся в содеянном и признал вину, сообщив суду, что в тот день был сильно пьян. В качестве наказания его посадили под административный арест на 10 суток.

В тот же день неизвестные подрались в магазине разливных напитков в Новосибирске и распылили перцовый баллончик. Компания шумела, а когда молодым людям сделали замечание, они отреагировали агрессивно, начали употреблять нецензурную лексику и кидаться на других покупателей. Тогда на место вызвали охрану, и молодые люди поспешили скрыться. Их попытались остановить, тогда один из членов банды распылил перцовый баллончик. Смесью надышались продавцы и покупатели. Некоторых пришлось госпитализировать.

Ранее на Сахалине пьяный мужчина изрезал пять человек и переехал одного из них на машине.

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