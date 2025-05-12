На панно с фронтовиками в Курской области заметили фото порноактера

В Железногорске Курской области на панно, посвященном победе в Великой Отечественной войне, обнаружили фото с лицом порноактера Билли Херрингтона, сейчас фото убрали. Об этом пишет «Подъем».

Мозаика длиной 11 метров и высотой 3 метра появилась у здания администрации города к 80-летию Победы. Активист Руслан Цыганов заметил среди фотографий фронтовиков портрет актера из фильмов для взрослых.

Как рассказал организатор проекта, Антон Польский, эту фотографию прислал подросток.

«В рамках проведения проекта был объявлен сбор фотографий ветеранов среди жителей города. Ни у кого и мысли не было, что кто-то может глумиться над святыми для нас вещами», — рассказал он.

До этого мэру Томска пришлось извиняться перед 98-летним ветераном ВОВ Федором Бондаренко, которому во время военного парада 9 мая стало плохо, а заммэра не разрешил ему дать воду, так как это «портило картинку для телевидения». В результате мужчине пришлось вызывать скорую помощь, потому что самостоятельно с трибуны он не смог уйти.

Ранее в Госдуме предложили вдвое увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.