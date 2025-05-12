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На Урале толпа мужчин избила продавца магазина после просьбы вести себя потише

В Екатеринбурге толпа незнакомцев избила продавца магазина после замечания
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Depositphotos

В Екатеринбурге неизвестные избили продавца алкомаркета после замечания в свой адрес. Об этом сообщает E1.ru, публикуя видео конфликта.

Издание не уточняет, в каком районе и какого числа произошел инцидент. По информации журналистов, несколько мужчин припарковали «Мерседес» у магазина со спиртным. Компания вела себя шумно: включила громкую музыку, кричала и танцевала. Девушка-администратор вышла к отдыхающим и попросила их вести себя потише, на что получила нецензурный ответ. После этого за коллегу вступился продавец. Мужчина подошел к агрессивно настроенной компании и повторил просьбу. Тогда от оппонентов досталось и ему: неизвестные избили продавца алкомаркета прямо у магазина. Молодого человека с места ЧП забирали на скорой, у него сломана челюсть в двух местах.

Ранее в Ленобласти подростки избили пенсионера и сломали ему нос.

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