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Россиянка обиделась на избранника и сообщила в полицию, что он террорист

В Краснокамске женщина из-за обиды обвинила возлюбленного в терроризме
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Shutterstock

В Краснокамске 41-летняя женщина обиделась на возлюбленного и сообщила в полицию, что он якобы террорист. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 7 мая, когда в ЕДДС поступил анонимный звонок о мужчине, якобы угрожающем взорвать дом на улице Культуры. Звонившая заявила, что у него также есть заложница. Прибывшие полицейские установили, что сообщение было ложным.

Стражи порядка установили звонившую, ею оказалась 41-летняя местная жительница. Она призналась, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделала ложный вызов после конфликта с сожителем, в ходе которого он якобы избил ее.

По факту ложного сообщения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Параллельно полиция проверяет ее заявления о побоях.

Ранее россиянка обиделась на сожителя и сожгла его вместе с домом.

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