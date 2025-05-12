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Внука главы СССР Андропова ограбили, пока он кормил шаурмой бездомных

В Москве ограбили внука внук генсека ЦК КПСС Андропова пока он кормил бездомных
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Москве к правоохранителям обратился 46-летний Константин Андропов, внук генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, с заявлением о том, что он стал жертвой ограбления. Об этом сообщает информационное агентство «Регнум» со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, инцидент произошел 5 мая в центре столицы. По словам потерпевшего, он гулял по Тверской улице. В подземном переходе к нему подошли двое бездомных и попросили у него денег на еду. Мужчина отказал бродягам в просьбе, но предложил накормить их. После этого все вместе они направились в ближайшую точку питания, где Константин купил бездомным шаурму и газировку.

Пока последние ели, к Константину Андропову подошел неизвестный и завел разговор, после этого мужчина обнаружил пропажу смартфона стоимостью 15 тысяч рублей. Он отправился в полицию, где написал заявление. Через несколько часов сотрудники МВД задержали предполагаемого похитителя имущества заявителя. Им оказался 27-летний уроженец Астраханской области.

Ранее мужчину обокрали во время переезда в Петербурге, когда он оставил чемодан без присмотра.

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