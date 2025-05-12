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В школе Узбекистана, где ребенка избили из-за русского языка, произошел новый инцидент

В Узбекистане учительницу уволили из-за постановки к 9 Мая с советским солдатом
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Pixabay

Учительницу начальных классов в школе №188 Ташкента Венеру Басалямову уволили из-за детской постановки ко Дню Победы. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказала сама учительница, ко Дню памяти и почестей, который отмечается 9 мая, она дала детям задание посмотреть дома фильмы, в которых говорится о вкладе Узбекистана в победу над фашизмом. 8 мая шестым уроком был назначен концерт, программу которого Басалямова не знала, так как ее готовили дети.

По словам учительницы, для сценки ученики взяли напрокат военную форму армии Узбекистана, один мальчик сыграл советского солдата. Учительница уверяет, что попросила его снять костюм.

После концерта ее в кабинет вызвала директор и, по словам Венеры, в грубой форме потребовала написать заявление по собственному желанию. Причиной стал приход ребенка в школу в советской форме.

«Я написала под давлением директора. Я пенсионерка, у меня сын-инвалид, мужа не стало 11 лет назад. Как я должна выживать? Я старалась воспитывать учеников по совести, применяя методы духовно-нравственного, трудового и патриотического воспитания», — рассказала Венера.

В сентябре прошлого года в этой же школе №188 в Ташкенте учительница избила шестиклассника из-за просьбы вести урок русского языка на русском. Она схватила ребенка за горло и ударила несколько раз головой об доску.

Родственники мальчика обратились в полицию, а также связались с учительницей, которая его избила. Та заявила, что ни о чем не жалеет, сказав, что Узбекистан — «это страна для узбеков, а остальные пусть уезжают». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее уволенная за пост о русском языке учительница обратилась к Зеленскому.

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