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Сибиряк с разбитой головой дважды сбегал из больницы, где ему пытались помочь

В Новосибирске мужчина с разбитой головой дважды сбегал от помощи врачей
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Depositphotos

В Новосибирске местный житель с разбитой головой пытался сбежать от врачей больницы. Возвращать мужчину пришлось дважды, для этого в медучреждение выезжали сотрудники агентства безопасности «Гвардия». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сигнал из больницы Заельцовского района поступил бойцам группы быстрого реагирования (ГБР) ночью с 9 на 10 мая. Прибывшим на место правоохранителям медики объяснили, что скорая помощь доставила в приемный покой мужчину в состоянии алкогольного опьянения с разбитой головой. Оказать помощь ему не получилось, так как он сбежал.

Сотрудники ГБР вернули пациента в больницу, но почти сразу он предпринял новый побег, выпрыгнув из окна второго этажа. Правоохранители вновь доставили мужчину к врачам, после чего те осуществили госпитализацию в принудительном порядке.

Ранее в Белгороде мужчина включил котел на всю мощность и едва не сварился в ванной, его госпитализировали принудительно.

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