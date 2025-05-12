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Оранжевый уровень опасности объявлен в московском регионе

В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве и Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающихся заморозков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Уточняется, что в отдельных районах московского региона температура может опуститься до минус 1 градуса в утренние часы.

Режим оранжевого уровня погодной опасности будет длиться в российской столице до 10:00 13 мая, а в Московской области — до 7:00 13 мая.

Дептранс Москвы также выпустил предупреждение и призвал водителей выезжать на дороги только на зимней резине или использовать общественный транспорт.

До этого стало известно, что до 44% садовых хозяйств в Воронежской области пострадали от прошедших в конце апреля — начале мая заморозков.

Уточняется, что более 30 тысяч гектаров посевов пострадали от заморозков, в первую очередь урожаи свеклы и озимых. Сейчас власти Воронежской области выясняют размер ущерба для аграриев.

Ранее садоводам рассказали, как спасти пострадавшие от заморозков растения.

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