В Саратове мошенники обманули начинающую фотомодель, 22-летнюю студентку Саратовского государственного университета имени Чернышевского. Об этом sarinform.ru рассказал старший помощник прокурора Фрунзенского района Андрей Склемин.

По его словам, девушке поступило приглашение принять участие в съемке в Москве. Она перевела неизвестному 7,2 тыс. рублей якобы за «бронирование фотостудии и дым-машины». По приезде в столицу ей сообщили, что фотосъемку отменили. Чтобы вернуть деньги, ей предложили перейти по ссылке и ввести данные банковской карты. Это позволило аферистам списать со счета 37 тыс. рублей.

Девушка обратилась в полицию, где завели дело о мошенничестве.

Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова до этого говорила, что вести беседы с мошенниками даже в шуточной форме может быть опасно, так как злоумышленники собирают любую полученную информацию для обмана. Она пояснила, что аферисты могут записать голос и интонацию и использовать это в своих схемах обмана. В частности, живые источники данных используются для генерации дипфейков.

Ранее россиян предупредили о новых схемах кибермошенников.