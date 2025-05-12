В Госдуме призвали ввести материальную помощь для родителей юных спортсменов

В России необходимо ввести специальный налоговый вычет на сумму 60 тыс. рублей для родителей, чьи дети занимаются спортом. Это необходимая мера поддержки с учетом растущих затрат на спортивные секции, считает председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Соответствующее предложение он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает 360.ru со ссылкой на документ.

«Предлагаем ввести налоговый вычет в размере 60 тысяч рублей. Наша инициатива направлена на развитие детско-юношеского спорта и повышение доступности спортивных занятий», — говорится в обращении.

В подтверждение необходимости предлагаемых мер он привел статистику ВЦИОМа, согласно которой сегодня только 45% семей в РФ могут оплачивать спортивные занятия своим детям. Зачастую у жителей нет средств на приобретение инвентаря, формы и внесения взносов для участия в соревнованиях, а платить приходится как в частных, так и государственных спортшколах, напомнил депутат. Все это заставляет семьи отказаться от идеи отдать ребенка в спортивную секцию. Если же помочь им компенсировать хотя бы часть расходов за счет бюджетных средств, эта проблема решится, считает депутат.

До этого на проблему «вытягивания» денег в спортивных секциях обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Он призвал решить эту проблему с ситуацией, подчеркнув, что даже с малообеспеченных родителей спортивные кружки и секции, куда ходят их дети, собирают деньги. По его мнению, ситуацию с популяризацией спорта в стране омрачает повсеместная коммерциализация этого направления, поэтому необходимо сделать спортивные кружки и секции как можно менее затратными для семейных бюджетов.

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