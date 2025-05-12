Пассажирка рейса Москва — Новокузнецк оставила ребенка в самолете

Пассажирка рейса Москва — Новокузнецк оставила новорожденного ребенка в самолете, чтобы сходить за багажом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Ребенка обнаружили на борту самолета, который прилетел в Новокузнецк. После выхода пассажиров борпроводники увидели на одном из кресел малыша и несколько сумок. Командир воздушного судна тут же сообщил о находке полиции.

В ходе разбирательств удалось найти мать ребенка. 26-летняя Мадина пояснила, что впервые летела на самолете и боялась, что запутается с получением багажа. Поэтому женщина решила оставить младенца в самолете, о чем предупредила одну из бортпроводниц, попросив ее присмотреть за ребенком.

По всей видимости, стюардесса не до конца поняла просьбу женщины. Мадина действительно забрала багаж и передала его мужу, но когда попыталась вернуться в самолет, на борт ее не пустили.

После случившегося на место происшествия прибыли сотрудники ПДН. Вместе с полицейскими они объяснили Мадине, что так нельзя делать и по итогу отпустили ее вместе с малышом.

До этого уроженка Киргизии оставила в подъезде в Москве свою новорожденную дочь. 26-летняя иностранка родила девочку за несколько дней до случившегося, но не хотела возвращаться домой с ребенком на руках, так как не знала, кто отец.

Ребенка обнаружили жильцы дома и вызвали медиков. Вскоре о ситуации узнали правоохранители. Они задержали подозреваемую и обвинили ее в оставлении младенца в опасности. На суде женщина отделалась штрафом в размере 25 тысяч рублей.

Ранее мать бросила семимесячного младенца в комнате общежития в Магадане.