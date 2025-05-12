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Юрист рассказал о неочевидных случаях, в которых работникам положен больничный

Юрист Виноградов: взять больничный могут даже здоровые российские работники
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Александр Кряжев/РИА Новости

В России есть ряд не самых очевидных ситуаций, в которых работники могут взять оплачиваемый больничный отпуск. Например, уйти на больничный сотрудник может даже в том случае, когда фактически он не болеет, но контактировал с инфекционным пациентом, рассказал RT декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Юрист напомнил, что право взять больничный имеют работники, которые заболели в течение 30 дней после увольнения – им полагается выплата пособия в размере 60% от прежнего заработка. Первые три дня оплата проводится за счет средств компании, остальной период оплачивает Соцфонд. Также обратиться за выплатой можно в течение шести месяцев после выздоровления.

Если сотрудник заболел во время отпуска за рубежом, то ему следует получить апостиль или консульскую легализацию справки, сделать нотариальный перевод на русский язык и подтвердить документы в российской больнице. Причем взять больничный могут и предприниматели – в случае, если они добровольно платят взносы в Соцфонд.

Взять больничный на срок до семи дней могут мужчины, если их супруга в декрете заболела. Кроме того, полагается оплата и при отсутствии фактического диагноза – если человек контактировал с больным какой-то заразной инфекцией.

«При этом оплачивается весь период карантина в стандартном размере. Особенно актуально это может быть для родителей, которым приходится сидеть дома с ребенком до семи лет, контактировавшим с инфекционным больным в садике», — подчеркнул Виноградов.

Он напомнил, что размер больничного пособия зависит от МРОТ, который с этого года в РФ составляет 22 440 рублей в месяц. Обычно для назначения выплаты нужно оформить электронный больничный лист, предоставив подтверждение наличия страховых взносов, а также документы – паспорт и СНИЛС, заключил эксперт.

Напомним, юрист Илья Русяев до этого отмечал, что с юридической точки зрения порядок действий при болезни в майские праздники остается стандартным: можно обратиться в медицинскую организацию или вызвать врача на дом. По его словам, законодательством не устанавливается исключений для праздничных или выходных дней, когда речь идет о временной нетрудоспособности.

Ранее россиян предупредили о возможности снижения выплат по больничным.

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