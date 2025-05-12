Врач перечислила продукты, которые могут вызвать глазные заболевания

Продукты с высоким содержанием сахара, включая сладкие газированные напитки, могут спровоцировать глазные заболевания. Об этом «Москве 24» рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Наталья Шилова.

«Быстрый всплеск глюкозы в крови «закармливает» мельчайшие сосуды сетчатки. Сахарные молекулы прилипают к белкам, после чего стенки капилляров теряют эластичность. Все это приводит к диабетической ретинопатии (поражение сетчатой оболочки глаза — Прим. ред.), ранней катаракте и ускоренному старению всех структур глаза», — уточнила врач.

Кроме того, негативно на зрение могут повлиять колбасные изделия — колбаса, бекон и сосиски, нитриты и нитраты в которых повреждают эндотелий капилляров и микрососуды сетчатки. По словам эксперта, большое количество соли в их составе может повысить внутриглазное давление, что чревато развитием глаукомы.

К опасным продуктам Шилова также отнесла пищу с трансжирами, которые провоцируют хроническое воспаление и съедают защитный пигмент центра сетчатки.

Врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Гергана Стоянова до этого говорила, что взрослые люди, как и дети, могут также сталкиваться с прогрессированием близорукости.

Ранее был назван самый опасный вид экранов для зрения детей.