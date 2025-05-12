Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач перечислила продукты, которые могут вызвать глазные заболевания

Врач Шилова: газировка и колбасы могут вызвать глазные заболевания
close
Freepik

Продукты с высоким содержанием сахара, включая сладкие газированные напитки, могут спровоцировать глазные заболевания. Об этом «Москве 24» рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Наталья Шилова.

«Быстрый всплеск глюкозы в крови «закармливает» мельчайшие сосуды сетчатки. Сахарные молекулы прилипают к белкам, после чего стенки капилляров теряют эластичность. Все это приводит к диабетической ретинопатии (поражение сетчатой оболочки глаза — Прим. ред.), ранней катаракте и ускоренному старению всех структур глаза», — уточнила врач.

Кроме того, негативно на зрение могут повлиять колбасные изделия — колбаса, бекон и сосиски, нитриты и нитраты в которых повреждают эндотелий капилляров и микрососуды сетчатки. По словам эксперта, большое количество соли в их составе может повысить внутриглазное давление, что чревато развитием глаукомы.

К опасным продуктам Шилова также отнесла пищу с трансжирами, которые провоцируют хроническое воспаление и съедают защитный пигмент центра сетчатки.

Врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Гергана Стоянова до этого говорила, что взрослые люди, как и дети, могут также сталкиваться с прогрессированием близорукости.

Ранее был назван самый опасный вид экранов для зрения детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами