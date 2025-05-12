Стало известно о рекордной эмиграции россиян из Эстонии

Впервые за последние 20 лет число уехавших из Эстонии граждан России превысило число прибывших в страну. Об этом сообщает Статистическое управление Эстонии.

Так, в прошлом году в Эстонию въехало всего 600 россиян, в то время как в 2019 — около 1700. При этом впервые за 20 лет чистая миграция граждан РФ оказалась отрицательной.

Кроме того, значительно сократился въезд в Эстонию так называемых «неграждан», то есть русскоязычных жителей страны, не получивших эстонского гражданства. В 2024 году в Эстонию прибыли всего менее 200 «неграждан», в то время как в 2015 — около 500.

По данным Статистического управления, уточнил, наибольший рост количества иммигрантов в Эстонии наблюдается среди граждан Индии, Молдавии, Пакистана и Узбекистана.

22 апреля сообщалось, что власти Эстонии в мае текущего года перестанут давать беженцам с Украины деньги на жилье в Таллине.

Ранее в Литве ограничили поездки россиян на родину «без объективной причины».