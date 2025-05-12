В Госдуму внесут проект о юридической помощи россиянам по подготовке исков к ФРГ

Миронов: в Думу внесут проект о юридической помощи по подготовке исков к ФРГ

В Госдуму будет внесен законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи гражданам РФ для открытия искового производства против ФРГ по вопросу возмещения вреда, причиненного нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на пресс-службу партии «Справедливая Россия» сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что данный федеральный закон обязывает предоставлять бесплатную юридическую помощь гражданам, пострадавших от нацистов и подающих иск к Германии о компенсации вреда от военных преступлений ск к Германии о компенсации вреда от военных преступлений нацистов во время Великой

По словам соавтора законопроекта, лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, закон разработан для восстановления социальной справедливости в отношении граждан Российской Федерации, пострадавших вследствие военных преступлений, совершенных нацистской Германией во время Великой Отечественной войны.

В июне сообщалось, что депутаты Госдумы совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ разработали законопроект о геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны.

Ранее суд признал геноцидом массовые расправы нацистов над мирными жителями в годы ВОВ.