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Документалка о Путине стала самой рейтинговой за пять лет

Зарубин: фильм о Путине стал самой рейтинговой документалкой за 5 лет
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Фильм о Владимире Путине под названием «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» установил рекорд среди документальных проектов за последние пять лет. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия 1» и один из авторов ленты Павел Зарубин.

Премьера фильма в прямом эфире на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» собрала аудиторию свыше 16 млн зрителей. Дополнительно около полумиллиона просмотров было зафиксировано на платформе «Смотрим». Согласно данным этого же ресурса, ролики с ключевыми моментами фильма и его полная версия набрали в социальных сетях около 40 млн просмотров.

До этого стало известно, что россияне всего за сутки смели с полок в магазинах кефир, которым Путин угощал журналистов во время съемок документального фильма о себе.

В том же фильме глава государства говорил о том, что минусы в работе президента связаны с бытовыми вопросами. По его словам, из-за «перезагрузки» мало времени удается уделять своим близким, но есть и вещи, которые это все компенсируют.

Ранее Медведев высказался о значимости творчества литераторов-фронтовиков.

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