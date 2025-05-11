В Госдуме предложили ужесточить наказание россиян за правонарушения за границей

Володин: Госдума рассмотрит закон об ответственности для нарушителей за рубежом

В Государственной думе готовятся рассмотреть инициативу, предусматривающую ужесточение административной ответственности для граждан России, совершивших правонарушения за пределами страны. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Как отметил спикер, законопроект предполагает применение всех видов административных санкций в отношении тех, кто, находясь за границей, совершает действия, направленные против интересов России. Володин уточнил, что документ будет вынесен на рассмотрение уже на следующей неделе.

Кроме того, предлагается механизм ареста имущества нарушителей на территории России, чтобы исключить возможность уклонения от исполнения судебных решений.

Среди правонарушений, подпадающих под новые меры, перечисляются: демонстрация или пропаганда нацистской символики, дискредитация Вооруженных сил РФ, распространение заведомо ложной информации, злоупотребление свободой слова, а также нарушение правил для владельцев социальных сетей.

Володин подчеркнул, что все, кто ведет деятельность против России за границей, должны нести ответственность в соответствии с российским законодательством.

Ранее стало известно, что россиян будут наказывать за несообщение о подготовке диверсии.