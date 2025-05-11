Депутат предупредил о тюремном сроке за сдачу аккаунтов в аренду

Депутат Немкин: за сдачу аккаунта в аренду можно получить 10 лет тюрьмы

Пользователи мессенджеров все чаще предлагают сдать свои аккаунты в аренду за деньги, но за это можно получить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, чаще всего речь идет о таких платформах, как Telegram, VK и WhatsApp. За доступ к аккаунту предлагают несколько тысяч рублей в неделю. Но на деле такие аккаунты могут использоваться для мошенничества — размещения фальшивых ссылок, рекламы нелегальных проектов или других преступных схем.

«Передав доступ, человек становится соучастником преступлений и может быть осужден по статье о мошенничестве», — пояснил Немкин.

Он добавил, что мошенники просят отключить защиту и передать логин с паролем, а затем используют аккаунт по своему усмотрению — вплоть до перепродажи в даркнете.

Депутат призвал не соглашаться на подобные предложения и напомнил: владелец аккаунта отвечает за все, что с него происходит.

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