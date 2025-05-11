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Москвичам пообещали пасмурную и дождливую погоду в воскресенье

Гидрометцентр: облачность и до +9°C ожидаются в Москве 11 мая
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Облачность и до +9°C прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный», — говорится на сайте.

Днем в столице ожидается от +7°C...9°C. В ночь на понедельник, 12 мая, температура может опуститься до +1°C. Ветер ожидается северо-западный или западный скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+10°C. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до нуля градусов.

До этого специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что прохладная погода задержится в столице до понедельника, 12 мая. Температура воздуха будет находиться в пределах +11...+13°C. По словам эксперта, подобные показатели ниже климатической нормы на пять градусов. А уже с четверга по субботу, 15–17 мая, воздух прогреется до +16...+17°C, отметила Позднякова.

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